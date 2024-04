Demonstratierecht ter discussie, wat zijn de grenzen?

Het demissionaire kabinet komt voorlopig niet met regels die vooraf soorten demonstraties, bepaalde vlaggen of andere uitingen van protest verbieden. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch had gevraagd om een verbod op koranverbrandingen, maar dat verbod komt er dus niet. Wel komt er wetenschappelijk onderzoek naar ontwrichtende demonstraties.

Marcouch, die net als veel burgemeesters worstelt met ontregelende demonstraties, wil meer mogelijkheden krijgen om demonstraties in te perken, te verplaatsen of te verbieden. Hij geeft zijn pleidooi voor een verbod op koranverbrandingen niet op. "Onderzoek juich ik toe. We moeten zorgvuldig omgaan met het demonstratierecht. Maar daden van haat, zoals het verbranden van heilige boeken, kan alleen de wetgever verbieden. Haatdaden zouden we moeten kunnen begrenzen."

Hoe voorkomt het demonstratierecht dat de vrijheid van de één niet ten koste gaat van de vrijheid van de ander? Burgemeesters zitten in hun maag met tegenreacties die bepaalde demonstraties oproepen. Marcouch: "Met een koranverbranding ontneem je een hele gemeenschap bestaansrecht. Dat ondermijnt ook de veiligheid. Daarom is er wetgeving nodig."

Gedoe, hinder, ongemak

Amnesty International schreef eerder in een rapport dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat. "Wat burgemeesters zien is onrust omdat mensen aanstoot nemen aan een bepaalde demonstratie en dan dreigen met geweld of nemen het recht in eigen hand en passen geweld toe. Ze verhinderen daarmee een vreedzaam protest. Dat is heel ernstig. Dáár moet het regionale gezag ferm tegen optreden", zegt Gerbrig Klos van Amnesty International.

Gedoe, hinder, onrust, ongemak horen nu eenmaal bij demonstraties, zegt Klos. "Laten we niet overgaan tot het recht van de sterkste. Aanstootgevende en shockerende uitingen en actievormen moet je tolereren. Mensen moeten zich gehoord kunnen voelen. En het gaat in de meeste gevallen goed. Het belangrijkste is dat je de grens trekt bij vreedzaam protest. Iedereen die vreedzaam demonstreert, kan zich op zijn demonstratierecht beroepen."