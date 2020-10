Ten Hag na 2-2 in Bergamo: 'Doen onszelf tekort'

Erik ten Hag heeft voor de camera van SBS6 gereageerd op het enerverende duel, waarin Ajax een 2-0 voorsprong weggaf. "We kwamen verdiend aan de leiding en hadden zelfs een kans op de 3-0. Dan moet je een wedstrijd over de streep trekken", aldus Ten Hag. "We zijn twee keer weggecounterd en dat mag eigenlijk niet. Ik ben niet tevreden met het punt. Europees gezien is het wel een goed resultaat, Maar we doen onszelf tekort."

Atalanta-verdediger Hans Hateboer kampte met een dubbel gevoel. "Gezien de 2-0 achterstand, mag je tevreden zijn met het punt. Maar we gaven de goals te makkelijk weg. En we hadden zelf misschien drie goals kunnen maken."