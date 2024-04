Verbij volgende grote naam die vertrekt bij Jumbo-Visma en coach Orie

De uittocht van grote namen bij schaatsploeg Jumbo-Visma is nog niet voorbij. Kai Verbij, de wereldkampioen 1.000 meter van 2021, is de volgende die vertrekt, na Antoinette Rijpma-de Jong, Jorrit Bergsma en Thomas Krol.

Daarnaast is het contract van Jutta Leerdam afgelopen bij Jumbo-Visma. Of zij wel bij de ploeg blijft, is nog onduidelijk.