Terug in Luik voelt Pogacar mee met gevallen concurrenten: 'Moeten naar onszelf kijken'

Pogacar ontsprong de dans, mede dankzij een minder vol programma dan gebruikelijk. Na Strade Bianche, die hij met een solo van 80 kilometer naar zijn hand zette, en een derde plaats in Milaan-Sanremo toonde hij een ongekende overmacht in de Ronde van Catalonië.

Giro, Tour, Spelen en WK

De rest van de tijd besteedde hij aan hoogtestages en trainingskampen, in dienst van zijn doelen de komende maanden. Luik is voor hem het begin van een piekperiode, waarin hij de Giro d'Italia en de Tour de France wil winnen. En daarna ook olympisch goud. En de regenboogtrui in Zürich. Waarom niet? Waar de Sloveense alleskunner zijn zinnen op zet, dat slaagt meestal.

"Als het aan mij lag, dan had ik zes jaar geleden al de Giro gereden. Ik hoop dat ik daar fysiek en mentaal goed uitkom. En daarna ga ik me voorbereiden op de Tour, op drie weken afzien in Frankrijk."

Dat laatste zegt hij met een brede glimlach. "Natuurlijk waren er eerder renners die gingen voor de dubbel Giro-Tour. De laatste die in de buurt kwamen, waren Tom Dumoulin (twee keer tweede) en Chris Froome in 2018 (eerste en derde). "Natuurlijk ga ik ervoor, maar laten we het stap voor stap doen. Of het mogelijk is? Om dat te weten, moet je het eerst proberen."