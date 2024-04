Man steekt zichzelf in brand bij rechtszaal New York waar Trump-zaak dient

Een man heeft zichzelf in brand gestoken buiten de rechtbank in New York waar de zwijggeldzaak dient rond de voormalige Amerikaanse president Trump. Het vuur is geblust en de persoon is zwaargewond afgevoerd op een brancard, is te zien op beelden.

De man verkeert in kritieke toestand, meldt de BBC. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan drie minuten omgeven was door vlammen. "Ik zie een totaal verkoold mens", zei een van hen. Het gebied rondom de rechtbank is afgezet.

Voordat de man zichzelf in brand stak, overgoot hij zichzelf twee keer met een vloeistof en gooide hij gekleurde pamfletten in de lucht, zegt een inwoner van de wijk tegen de BBC. Op die pamfletten stonden volgens de politie complottheorieën. Op internet zou de man een verklaring hebben geplaatst, waarin hij zegt een "apocalyptische fascistische wereldcoup" te verwachten.

Het gaat volgens de politie om een man uit St. Augustine in de staat Florida, geboren in 1987. Hij zou deze week in New York zijn aangekomen, en zijn familie zou niet hebben geweten dat hij hier was.

Zwijggeldzaak Trump

De rechtszaal wordt al strenger beveiligd, gezien de dagelijkse aanwezigheid van de oud-president. Het incident gebeurde kort na de afronding van de juryselectie voor de strafzaak. Trump was op dat moment in de rechtbank. Kort daarna verliet hij het gerechtsgebouw.

De 77-jarige Trump staat in deze strafzaak - in totaal lopen er vier tegen hem - terecht voor het betalen van zwijggeld aan ex-pornoactrice Stormy Daniels, met wie hij seks zou hebben gehad.

Twaalf juryleden moeten zich buigen over de vraag of hij 130.000 dollar heeft betaald aan Daniels om zo een schandaal te voorkomen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Die werden uiteindelijk door Trump gewonnen.