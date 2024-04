Australische chauffeurs moeten duizenden kilometers omrijden na overstromingen

Overstromingen na hevige regenval hebben een onverharde snelweg in Australië onbegaanbaar gemaakt. Al sinds begin maart is de Great Central Road afgesloten. Vrachtwagenchauffeurs die vanuit de westelijke stad Perth een afgelegen goudmijn bevoorraden, moeten daardoor nu ruim 4000 kilometer omrijden om de mijn te bereiken.

De afsluiting van de outback-snelweg die van Laverton in West-Australië naar Yulara in het Noordelijk Territorium loopt, gaat naar verwachting nog tot eind mei duren.

Van buitenwereld afgesloten

Op het hoogtepunt van de overstromingen stond het water op de weg meer dan een meter hoog en was ook een Aboriginal gemeenschap afgesloten van de buitenwereld. Zij werden via de lucht bevoorraad.

Niet alleen de Great Central Road is zwaar beschadigd door de overstromingen. Ook duizenden kilometers aan andere wegen in de regio hebben schade opgelopen, meldt het Australische ABC News. Deskundigen inventariseren de schade. De lokale autoriteiten vrezen dat het bedrag kan oplopen tot 100 miljoen Australische dollar (ruim 60 miljoen euro).

4600 kilometer

Bij de Gruyère-goudmijn, 200 kilometer ten noorden van Laverton, viel in twee weken 140 millimeter regen. Dat is de helft van wat er gemiddeld in een jaar valt. Vanwege de overstromingen lukte het niet om brandstof en materialen aan te voeren. Daardoor lag het werk in de mijn en de bijbehorende fabriek tijdelijk stil.

De mijn wordt bevoorraad vanuit Perth, dat in het westen van Australië aan de Indische Oceaan ligt. Normaal gesproken is dat een rit van zo'n duizend kilometer. Nu rijden de vrachtwagens om via Zuid-Australië en het Noordelijk Territorium, een omweg van zo'n 4600 kilometer. Om een indruk te geven van hoe ver dat is: het continent Australië is ongeveer 4000 kilometer breed.

De schade aan wegen en bruggen is dus enorm. De lokale overheden krijgen geld uit het nationale rampenfonds om de schade te herstellen.

De afgelopen maanden had Australië vaker te kampen met overstromingen en zware regenval. Zo waren er in de staat Victoria, maar ook in Sydney problemen door een extreem natte zomer.