Rus verliest kwartfinale Rouen na eerste set van bijna anderhalf uur

Arantxa Rus is er niet in geslaagd om de halve finales van het WTA-toernooi in Rouen te bereiken. De mondiale nummer 53 verloor met 6-7 (9), 1-6 van de Poolse Magda Linette, de nummer 60 van de wereld.

Rus kwam in de openingsset snel met 3-0 achter, maar maakte er daarna een waar tennisgevecht van. In de tiebreak werkte ze vier setpunten weg, liet er daarna zelf twee onbenut, om uiteindelijk na 87 minuten toch te capituleren.

Rus kwam de mokerslag van het verlies van de eerste set niet meer te boven. De Poolse, die de enige eerdere ontmoeting met Rus had verloren, maakte amper nog fouten en set twee was dan ook gedaan na 40 minuten.