Speeddaten en spelletjes: Vlaams Parlement houdt Kiesfestival voor jongeren

Om jongeren te laten wennen aan het idee dat ze op 9 juni echt naar de stembus toe moeten, staat in het Vlaams Parlement een stemhokje waar ze alvast een 'oefenstem' kunnen uitbrengen.

Zo spannend is dat stemmen trouwens helemaal niet, zegt Thyvano (17): "Alleen weet ik nog niet waar ik in het echt op wil gaan stemmen, ik heb in de oefenhokjes ook twee keer blanco gestemd. Het is moeilijk, alle partijen hebben wel punten waar je het wel en niet mee eens bent."

Vlaams Belang populair

De Belgisch-Limburgse Hogeschool PXL hield in samenwerking met TV Limburg begin dit jaar een peiling onder Vlaamse jongeren om hun stemgedrag in kaart te brengen. Daaruit bleek dat 1 op de 4 jonge kiezers van plan is om op het radicaal-rechtse Vlaams Belang te stemmen.

Volgens de laatste peilingen wordt die partij ook de grootste in Vlaanderen: 27,8 procent van de kiezers zegt nu op Vlaams Belang te willen stemmen, gevolgd door de het Vlaams-nationalistische NVA en het sociaaldemocratische Vooruit.

Tijdens de speeddates konden jongeren met politici praten over voor hen belangrijke onderwerpen. Veel jongeren kwamen daarom met hun vragen bij de voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken.

Ook Geoffrey (17) nam een kijkje bij Vlaams Belang. Of hij op die partij gaat stemmen weet hij nog niet: "Het is een goede dag om even te kijken bij verschillende partijen, maar Vlaams Belang interesseert me zeker."