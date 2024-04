Nederland trekt ruim 200 miljoen euro uit voor luchtverdediging Oekraïne

Nederland trekt ruim 200 miljoen euro uit voor extra artilleriemunitie en luchtverdediging in Oekraïne. Dat heeft demissionair minister Ollongren van Defensie bekendgemaakt in een online bijeenkomst van NAVO-ministers.

"Luchtverdedigingsmiddelen en artilleriemunitie zijn keihard nodig in Oekraïne", zegt Ollogren. "De situatie dreigt kritiek te worden." De middelen waaraan Nederland nu meebetaalt, bevinden zich volgens Ollogren al in Europa en gaan zo snel mogelijk naar Oekraïne. "We moeten nu met z'n allen alle zeilen bijzetten om Oekraïne te steunen."

Van het bedrag gaat 150 miljoen naar het Duitse initiatief 'Immediate Action for Air Defence'. Dit is bedoeld om snel luchtverdedigingsmiddelen voor de lange afstand te leveren. De overige 60 miljoen wordt besteed aan luchtverdedigingsmiddelen voor de korte afstand. Nederland draagt ook bij aan een Ests initiatief om uit bestaande voorraden snel artilleriemunitie aan Oekraïne te leveren.

De ruim 200 miljoen is onderdeel van de 1 miljard euro die het kabinet dit jaar extra vrijmaakt voor militaire hulp aan Oekraïne, zegt een woordvoerder van Defensie. Die extra investering van 1 miljard werd vorige week bekendgemaakt.

Rusland wint terrein

Oekraïne vraagt al langere tijd om meer hulp. Het land wordt dagelijks aangevallen door Russische raketten en drones. Om steden en infrastructuur te beschermen, wil Oekraïne onder meer zeven Patriot-systemen. Duitsland liet eerder deze week al weten één Patriot-systeem te sturen. Ook aan het front wint het Russische leger langzaam terrein, onder meer omdat Rusland veel meer artilleriegranaten heeft dan Oekraïne.

Oekraïne heeft het in de oorlog zwaarder dan voorheen, mede omdat er minder militaire steun komt vanuit de Verenigde Staten. Het Amerikaanse Congres praat al maanden over een steunpakket van 60 miljard dollar. Mogelijk stemt het Huis van Afgevaardigden dit weekend opnieuw over dit pakket.