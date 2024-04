500 jerrycans drugsafval gedumpt in Amsterdamse woonwijk

In een Amsterdamse woonwijk zijn zo'n 500 jerrycans met drugsafval gedumpt. De vaten, met elk een inhoud van twintig liter, werden gevonden in ondergrondse afvalcontainers rondom het Abraham Staalmanplein in Nieuw-West.

Handhavers roken gisterochtend bij een van de containers een sterke chemische lucht en schakelden hulp in, schrijft AT5. Na de vondst besloot de gemeente meerdere containers rondom het plein te onderzoeken.

De jerrycans werden in negen ondergrondse containers in drie straten gevonden. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld en heeft ter plekke uit acht containers het drugsafval van het restafval gescheiden. Het waren 400 jerrycans. Ze zijn afgevoerd.

De negende container met drugsafval is naar een terrein van de gemeente gebracht en moet nog worden geleegd. De gemeente verwacht daar nog 75 tot 100 jerrycans uit te halen.