Vitesse krijgt achttien punten in mindering en is officieel gedegradeerd

Vitesse heeft achttien punten in mindering gekregen van de licentiecommissie van de KNVB, omdat het niet voldaan heeft aan de licentie-eisen. Door deze straf is Vitesse officieel gedegradeerd uit de eredivisie. De Arnhemmers behouden wel hun licentie.

In een persbericht zegt Vitesse niet in beroep te gaan tegen de straf. "We pakken de kans op licentiebehoud met beide handen aan."

Door de achttien punten in mindering heeft Vitesse nu het opmerkelijke puntentotaal van -1 in de eredivisie.

Zwarte dag

"Alhoewel dit een zwarte dag is voor alles en iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt, is dit wel de keiharde realiteit. Een dergelijke straf was immers onvermijdelijk", zegt algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes. "Daarentegen, en dat wil ik een ieder echt duidelijk maken, zijn wij enorm blij met de kans die ons wordt geboden ten behoeve van het behouden van onze licentie. Ook dit hing aan een zijden draadje."

"In de reactie van de licentiecommissie is echter duidelijk te lezen dat er vertrouwen is in de nieuwe koers van de club. Daar klampen wij ons aan vast en gaan we volle bak mee door. Ik zei het al eerder: Vitesse mag en kan niet verdwijnen!"