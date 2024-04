Gezochte Belgische drugsbaron opgepakt in Berlijn

Een voortvluchtige Belgische drugscrimineel die ook in Nederland nog een jarenlange straf moet uitzitten, is opgepakt in Berlijn. De 48-jarige Tom M. was sinds 2020 op de vlucht, stond jarenlang op de Europese 'mostwantedlijst' en werd gisteren aangehouden.

In Nederland is de man veroordeeld tot elf jaar cel voor handel in cocaïne, heroïne en witwassen. Ook in België wacht hem nog een celstraf van acht jaar voor drugshandel en witwassen.

Doorgewinterd en gewiekst

De Nederlandse politie noemt Tom M. een gewiekste en doorgewinterde drugscrimineel. In september 2020 had de politie hem bijna te pakken. Bij een inval in een Spaanse villa wist hij net te ontkomen.

Begin 2023 kreeg de politie informatie dat hij in Duitsland verbleef. Het politieonderzoek leidde vervolgens naar een horecazaak in Berlijn. Toch lukte het niet om hem te vinden, tot nu.

Valse identiteit

Gisteravond werd hij gearresteerd in diezelfde horecazaak. Volgens de politie had Tom M. een valse identiteit en kon hij daarmee een onopvallend leven leiden in Berlijn.

België en Nederland vragen om uitlevering van de drugsbaron. Een Duitse rechtbank zal beslissen wie er als eerste aan de beurt is.