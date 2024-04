Slot op zijn hoede, Meijer hoopt dat NEC'ers 'wedstrijd van hun leven' spelen

Arne Slot is in aanloop naar de bekerfinale (zondag om 18.00 uur) op zijn hoede voor de kracht van NEC. De Feyenoord-trainer is met name onder de indruk van hoe de club uit Nijmegen zich in de tweede seizoenhelft staande houdt tegen de topclubs.

NEC werkte zich dit kalenderjaar op naar de zesde plaats van de eredivisie door onder meer van PSV (3-1) en FC Twente (1-0) te winnen en Feyenoord op een gelijkspel (2-2) te houden. "Dat zegt, denk ik, genoeg over de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt, vooral na het moeilijke begin", is Slot complimenteus over de Nijmegenaren.

Hij is tijdens de duo-persconferentie, een in ere herstelde traditie richting de bekerfinale, ook te spreken over zijn buurman en collegatrainer Rogier Meijer van NEC.