Nederlandse man klaagt Staat aan omdat hij op terreurlijst staat

Een Nederlandse man daagt de Staat en de politie voor de rechter omdat Nederland informatie over hem heeft verspreid nadat hij op een terreurlijst was gezet. Volgens hem was dat onrechtmatig. Dat schrijft NRC.

Omar, die volgens de krant niet met zijn achternaam genoemd wil worden, wordt naar eigen zeggen bij landsgrenzen wereldwijd geweigerd omdat hij tussen 2015 en 2017 op de lijst heeft gestaan. Hij zegt dat zijn informatie "onrechtmatig is verspreid".

Nadat Omar bij de Bulgaars-Turkse grens had gehoord dat hij Turkije "never ever" in mocht, spande hij in 2019 een rechtszaak aan in Turkije, zegt hij tegen NRC. De rechter bleef achter de beslissing staan om hem niet binnen te laten, maar tijdens die rechtszaak ontdekte Omar dat de Nederlandse tak van Interpol in 2015 een bericht had verspreid waarin staat dat hij zou kunnen afreizen "om deel te nemen aan de conflicten in Syrië." Ten minste 32 landen ontvingen deze informatie.

De lijst werd in het verleden gebruikt om binnen de politie zicht te houden op iedereen die mogelijk naar Syrië zou kunnen reizen, in het kader van terrorismebestrijding. Omar is nooit formeel verdacht geweest van terrorisme en werd door de politie in 2017 weer van de lijst verwijderd.

Zijn advocaten, Tom de Boer en Emiel Jurgens, hebben de Staat en de politie gesommeerd om de naam van hun cliënt te zuiveren. Ze eisen een schadevergoeding. In hun sommatie staat dat Nederland "onrechtmatig" heeft gehandeld door de gegevens over Omar "lichtvaardig en zonder oorzaak" te delen en vast te leggen.

'Wel rechtmatig'

Staatsadvocaat Marianne Hirsch Ballin zei in een reactie op deze sommatie dat het delen van de informatie met het buitenland wel rechtmatig was, schrijft NRC. Omar zou rond 2015 contact hebben onderhouden met "in die tijd bekende aanjagers". Hierdoor ontstond de vrees in Nederland dat hij naar Syrië zou afreizen. Hirsch Ballin schreef dat Nederland destijds onder grote druk stond om terrorisme te bestrijden. De advocaat "zag geen grond" om te vertellen wie de politie in de gaten hield, of waarom de link met Omar gelegd is.

Omar vermoedt dat het gaat om mensen van een moskee die hij toen bezocht. Daarover is hij destijds aangesproken door een wijkagent. Hij zegt tegen onderzoeksplatform Follow The Money "nooit close" te zijn geweest met die mensen en dat hij ze "alleen kende van het nieuws".

Terreurlijsten

Omar is de eerste burger die de Staat aansprakelijk stelt voor het "onrechtmatig verspreiden" van informatie met betrekking tot een terreurlijst. Vorig jaar klaagde mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch de Staat aan omdat een 35-jarige Tilburger wekenlang vastzat in een Spaanse cel op verdenking van terrorisme. Na zijn arrestatie ontdekte hij dat zijn naam op een internationale signaleringslijst staat.

Follow The Money volgt de situatie van mensen die op een terrorismelijst stonden al langer, waaronder die van Omar. De site publiceerde vanochtend een onderzoek waaruit zou blijken dat mensen die onterecht op een terrorismelijst staan "niet op steun kunnen rekenen van de overheid". Hierin ging het onder meer over de situatie van Omar. Daarnaast werden vorig jaar negen Nederlanders in Spanje werden vastgehouden "op basis van een onduidelijke terrorisme-associatie", schrijft Follow the Money.

Het advocatenkantoor van Omar staat ook nog tien andere gedupeerden bij. Mogelijk leidt dat tot nieuwe rechtszaken, zegt advocaat de Boer tegen NRC.

Demissionair minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) werd in januari door de organisatie van de jaarlijkse Big Brother Awards verkozen tot de 'grootste schender' van privacy en vrijheid van burgers, omdat ze mensen die ten onrechte op een terreurlijst staan aan hun lot zou overlaten. Ze bevestigde in het AD dat er burgers zijn die onterecht op zo'n lijst staan, maar zei dat die mensen zelf in actie moeten komen om dit op te lossen.