Twee keer geel was geen rood voor Martínez: 'Vind het maar een gekke regel'

Even leek Aston Villa-keeper Emiliano Martínez af te gaan als een gieter. De Argentijn provoceerde de Franse supporters nadat hij een strafschop had gepakt in de penaltyserie tegen Lille, waarna de scheidsrechter op hem afsnelde om hem zijn tweede gele kaart van de avond te tonen.

Rood, zou je denken. De fans van Lille brulden al van plezier, maar Martínez lachte het laatst. Hij ontving zijn tweede gele kaart, maar werd niet van het veld gestuurd. Hij bleef vrolijk staan, keerde nog een penalty en hielp zijn ploeg naar de halve finales van de Conference League.

Dat geel plus geel geen rood was, wekte nogal wat verbazing. Waarom werd Martínez niet gewoon weggestuurd? "Ja, ik denk dat heel veel mensen dat dachten", zegt oud-scheidsrechter Mario van der Ende. "En ik zeg heel eerlijk, het schoot ook even door mijn gedachten. Toen ging er toch een kamertje in mijn achterhoofd open: o ja, ze hebben een paar jaar geleden de spelregel veranderd."

Veranderde regel

Vóór het seizoen 2020/2021 was Martínez wél gewoon van het veld gestuurd. De IFAB (de organisatie die de regels in het voetbal bepaalt) heeft in de zomer van 2020 een regel veranderd: de penaltyserie wordt niet langer als een onderdeel van de wedstrijd gezien, maar als een los gedeelte.

Dat houdt in dat gele kaarten die tijdens de wedstrijd gegeven worden, bij het ingaan van de penaltyserie vervallen. De regel is bedacht om keepers die tijdens een strafschoppenreeks te vroeg van hun lijn komen, proportioneel te kunnen straffen. Geel wordt gezien als gepaste straf, rood niet.

"Ik vind het maar een gekke regel", zegt Van der Ende. "Zo krijg je twee verschillende regels in één wedstrijd en geef je een speler toch een extra ontsnappingsmogelijkheid. Volgens mij hoort een strafschoppenserie ook gewoon bij de speeltijd. Maar goed, zo hebben de wijze heren het kennelijk in een achterkamertje beslist."

Van der Ende zou liever zien dat 'de wijze heren' de regel herroepen. "Ja, draai het maar terug. Want dat scheelt een hoop discussie. Ik zag op Twitter een filmpje: die Franse verslaggevers op televisie werden helemaal hysterisch. Incroyable! Een schande voor de voetballerij. Je zou kunnen zeggen: dan moeten ze de spelregels maar kennen, haha. Maar zonder deze regel is er een hoop meer duidelijkheid."