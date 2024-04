Aurélien Paret-Peintre troeft broer af, López pakt eindzege in Alpen-ronde

De slotrit van de Ronde van de Alpen, met start en finish in Levico Terme, is gewonnen door Aurélien Paret-Peintre. De Franse renner van Decathlon-AG2R kwam na 118,6 kilometer als eerste over de streep in de vijfde etappe.

De eindzege kwam terecht bij de Spanjaard Juan Pedro López van Lidl-Trek, die al als klassementsleider aan de laatste klus van de vijfdaagse koers was begonnen en eerder deze week zijn eerste ritoverwinning als prof boekte.

Poels vooruit

Tijdens de relatief korte etappe stond de Palù del Fersina twee keer op het programma. Bij de tweede passage van de 12,5 kilometer lange klim met een gemiddelde stijging van 6,2%, probeerde Antonio Tiberi van Bahrain Victorious weg te komen. De nummer drie van het klassement werd echter weer ingerekend.