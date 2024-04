Vanavond op tv: Recht op demonstreren • Blijft overheid op Facebook? • Tadzjieken in de verdrukking

Recht op demonstreren

Hoe ver moet en mag het demonstratierecht gaan? Burgemeesters worstelen met trekkers die wegen blokkeren of actievoerders van Extinction Rebellion die zich vastlijmen aan de snelweg. Ze willen meer mogelijkheden krijgen om demonstraties in te perken, te verplaatsen of te verbieden. Anderzijds schreef Amnesty International in een rapport dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat.

Het kabinet komt vandaag met een brief over de toekomst van het demonstratierecht. Een actueel thema: bij de Nationale Herdenking op de Dam zijn dit jaar extra maatregelen om te voorkomen dat demonstranten de bijeenkomst verstoren. We spreken erover met de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Hij kreeg begin dit jaar te maken met een koranverbranding in zijn stad.