Kabinet: geen verbod koranverbranding, wel onderzoek demonstratierecht

Maar het demonstratierecht van de een is soms de beperking van de ander, zegt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. "We hebben situaties gezien waarvan ik dacht: is dit nou hoe dit had gemoeten? Is het wel fair als het recht op demonstratie altijd voor gaat?"

Maar het is niet de bedoeling van het kabinet om met regels te komen die vooraf soorten demonstraties, bepaalde vlaggen of andere uitingen verbieden. Het moet blijven zoals het nu is, zegt het kabinet. Dat betekent dat burgemeesters per demonstratie een besluit nemen en dat het Openbaar Ministerie per geval bekijkt of iemand moet worden vervolgd.

Yesilgöz: "Ik wil weten: kunnen we meer met wetgeving of is dit wat het is? En omdat de politiek zich hier niet direct mee moet bemoeien laten we daar onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar doen."

Wat betreft de Nationale Herdenking op 4 mei wijzen de ministers erop dat herdenkingsbijeenkomsten grondwettelijke bescherming genieten. Het verstoren hiervan kan een strafbaar feit opleveren. De Jonge: "En laten we niet te veel aandacht geven aan die ene idioot die de boel misschien wil verstoren maar laten we zelf onverstoorbaar met dat moment bezig zijn."