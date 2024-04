Man opgepakt in Parijs die dreigde met explosie in consulaat Iran

In Parijs is een man opgepakt die zichzelf dreigde op te blazen in het Iraanse consulaat. De man bleek uiteindelijk geen explosieven bij zich te dragen.

De man kwam volgens Franse media rond 11.00 uur het pand binnen van het consulaat van Iran. Getuigen zagen dat de man iets bij zich droeg wat leek op een granaat en een bomgordel.

De krant Le Parisien schrijft dat de man vlaggen over de vloer had gesleept en zei dat hij de dood van zijn broer wilde wreken.

Metroverkeer gestremd

Agenten hebben de man uiteindelijk opgepakt, hij is daarna gecontroleerd op explosieven. Die werden niet aangetroffen.

De politie had de omgeving van het consulaat afgezet en waarschuwde inwoners om de omgeving van het pand te mijden. Ook het metroverkeer in de buurt was tijdelijk gestremd.