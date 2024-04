Vlag hangt uit in Groningen vanwege sluiten gaskraan: 'Historische dag'

Vijlbrief gaf een ingelijste kopie van de wet aan Trijni van der Sluis, weduwe van Meent van der Sluis, die jaren geleden al waarschuwde voor de gevaren van gaswinning. Burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen zei in een toespraak dat er "vandaag geschiedenis wordt geschreven".

Op het land van wijlen boer Boon, waar het Groningenveld ontdekt werd, zijn veel mensen uitgelaten. Kiet Winter groeide op in het bevingsgebied en is erbij: "Het is prachtig, een prachtige historische dag." Toen de wet werd aangenomen trok hij de champagne al open. "Klopt, dit moeten we vieren. Ik heb het groots gevierd en vandaag doe ik dat weer."

Dubbel

Toch is met het dichtdraaien van de gaskraan het bevingsgevaar niet geweken. Dat komt door de ondergrondse drukverschillen die zijn ontstaan door de jarenlange gaswinning. Ook duren de versterking van huizen en de schadeafhandeling in veel gevallen nog jaren. "Het is dubbel. Ik kan mijn dossier ook echt sluiten want ik woon niet meer in Groningen, maar helaas zijn er heel veel mensen die dat nog niet kunnen", zegt De Jong.