Oud-voetballer opgepakt wegens fraude rond verzonnen transfers

Een 26-jarige man die wordt verdacht van fraude en oplichting rond verzonnen voetbaltransfers in meerdere Europese landen is opgepakt in België en overgeleverd aan Nederland. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf.

Het gaat om Nidal H. en er liggen 22 aangiften tegen hem. De oud-voetballer, hij was jeugdspeler bij Sparta en Roda JC en speelde voor twee kleine Zweedse ploegen, heeft clubs en zaakwaarnemers voor bedragen van 2.500 tot bijna 20.000 euro hebben opgelicht.

H. zou de slachtoffers misleid hebben door de identiteit van een directielid van een voetbalclub aan te nemen en interesse te tonen voor een speler. Daarna volgde een vraag om een voorschot voor een medische keuring, een vergoeding voor een zaakwaarnemer of een verplichte bijdrage voor een voetbalbond.

De Telegraaf meldt dat onder de gedupeerden technisch manager Peter Hofstede van Telstar en oud-profvoetballer en zaakwaarnemer Youssouf Hersi zijn. Betrokkenen melden aan de krant dat het aantal aangiften met 22 laag uitvalt, vermoedelijk omdat veel mensen uit angst en schaamte niet naar de politie stappen.

Nidal H. wordt verdacht van oplichting en witwassen, meldt de krant verder. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft in de cel. H. was volgens het OM actief tussen begin januari 2023 en begin januari 2024.