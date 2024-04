Veel onduidelijk over aanval op Iran: 'Maar escalatie neemt verder toe'

Israël en Iran zwijgen vooralsnog over de aanval op Iran van afgelopen nacht. Iraanse staatsmedia zeggen dat het land enkele drones uit de lucht heeft geschoten bij de stad Isfahan, maar ontkennen dat er sprake is van een raketaanval, iets wat verschillende Amerikaanse media wel melden.

Vermoedelijk zit Israël achter de aanval en is het een vergelding voor de grootschalige aanval van Iran op Israël van afgelopen weekend. Iraanse staatsmedia noemen Israël niet als dader en zwijgen vooral over de aanval.

Hoewel er nog veel onduidelijk is, lijkt de aanval van vannacht zeer beperkt in omvang. Er zijn geen berichten over schade, gewonden of doden. Daarom is het voor hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga moeilijk te duiden. "Eigenlijk tasten we volledig in het duister."

'Aanval opvallend klein'

Osinga haalt de woorden van Netanyahu naar boven na de aanval van Iran op Israël van afgelopen weekend. Daar kondigde de Israëlische premier een grote tegenaanval aan. "Dan is deze aanval wel opvallend klein. De locatie is wel logisch, want het is een plek waar Iran veel drones maakt en er zitten veel nucleaire faciliteiten."

"Maar als je een tegenaanval aankondigt, dan moet je hem ook claimen. Dit is niet wat Netanyahu voorgespiegeld heeft. Als dit het is, lijdt hij echt gezichtsverlies", aldus Osinga.

Volgens een Israëlische bron van The Washington Post heeft Israël de aanval met opzet klein gehouden. Israël wilde slechts aan Iran laten zien dat het de mogelijkheid had om in het land zelf toe te slaan.