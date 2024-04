Ontsnapte Belgische koeien belanden in Zeeland

Een kudde in België ontsnapte koeien is deels opgedoken in Zeeuws-Vlaanderen, onder meer in de voortuin van een vrouw uit het dorp Graauw. De twintig dieren ontsnapten woensdag uit een wei in het Belgische Kallo.

Boer Hendrik Verhaert uit Kallo, vlak bij de haven van Antwerpen, zegt tegen Omroep Zeeland dat het om zijn koeien gaat: "Ze schrokken van het onweer en zijn losgebroken." Daarna zijn ze de grens overgestoken.

Rosanne Brood uit Graauw zag diezelfde dag ineens drie koeien voor haar raam staan. "Er was veel paniek, er stonden allemaal mensen in de tuin om de koeien te vangen", vertelt ze. Het is toen niet gelukt om de dieren te vangen. "Ze zijn er weer vandoor gegaan."

Zoektocht

Verhaert is inmiddels al twee dagen bezig met het zoeken naar en vangen van zijn koeien. Een deel is in een weiland in Kloosterzande gezien en gisteren liep een aantal koeien in Hulst op de weg. De politie heeft toen een Burgernetmelding verspreid.

Een deel is inmiddels terecht. "Er zijn er nu nog vijf vermist", zegt de boer. Deze zouden in het Nederlandse Nieuw-Namen zitten, zo'n 15 kilometer van Kallo.

"Ze zijn heel onrustig en in paniek. Ze ontmoeten mensen die ze niet kennen en weten niet waar ze zijn", aldus de bezorgde boer. De politie zoekt volgens Omroep Zeeland niet meer zelf naar de koeien, maar vraagt mensen wel om te bellen als ze een koe zien.