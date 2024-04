Oud-advocaat Weski: 'Openbaar Ministerie bood me aan kroongetuige te worden'

Het Openbaar Ministerie heeft oud-advocaat Inez Weski een kroongetuigedeal aangeboden wanneer zij zou verklaren en daarmee haar beroepsgeheim zou schenden. Dat schrijft Weski in een boek dat vandaag verschijnt.

In het boek vertelt ze voor het eerst over haar arrestatie voor mogelijke deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Weski wordt ervan verdacht berichten te hebben doorgespeeld van of naar haar toenmalige cliënt Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Dat zou blijken uit onderschepte chatberichten. Op die verdenking gaat ze in het boek niet in.

Volgens Weski kreeg ze mei vorig jaar, toen ze vastzat in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis, bezoek van twee officieren van justitie. "Een van de afdeling die over onder andere kroongetuigen gaat en de ander over de bescherming."

Er werden haar "allerlei wollige opties en verhulde toezeggingen voorgeschoteld", volgens haar kennelijk om kroongetuige te worden of informatie te geven. Het OM zou ook hebben gezegd dat ze naar het buitenland zou kunnen.

Of ze over Taghi zou moeten verklaren, schrijft Weski niet.

Voorstellen afgewezen

Weski zegt dat ze de voorstellen van het OM meteen afwees omdat ze haar geheimhoudingsplicht als advocaat niet wilde "verraden". Dat is ook de reden waarom ze in het boek niet verder in wil gaan op de beschuldigingen van het OM.

Daarnaast is Weski tegen de inzet van kroongetuigen. "Ik heb in het Marengo-proces nog een hele pleitnota gewijd aan dat ook in die zaak terminaal giftige quasibewijsmiddel", aldus Weski.

Geheime locatie

De 69-jarige oud-advocaat werd april vorig jaar gearresteerd. Onder toezicht van de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten, twee rechter-commissarissen en twee officieren van justitie werd haar huis doorzocht.

Na een paar dagen in een arrestantencomplex, werd Weski naar eigen zeggen ruim een week vastgehouden op een geheime locatie. In haar boek noemt ze het een ondergrondse bunker, waarvan ze niet mocht weten waar het was.

Ze zat in een cel "in volledige stilte, bijna luchtdicht verpakt in een gebouwtje onder de grond" en wist niet of het een officiële gevangenis was of niet. De intercom was kapot, waardoor ze in geval van nood niet om hulp kon roepen.

Weski schrijft dat ze zich grote zorgen maakte om haar gezondheid. Meerdere keren herhaalt Weski in haar boek dat ze denkt dat de overheid haar wilde "neutraliseren" door niet goed voor haar te zorgen. Uiteindelijk werd ze overgeplaatst naar Nieuwersluis, waar ze alleen op een afdeling zat.

Afgrond

Weski zat uiteindelijk bijna anderhalve maand in voorarrest. Ze stelt dat Ridouan Taghi voorafgaand aan zijn aanhouding in 2019 was verklaard tot "staatsvijand nummer 1". "Helaas lijk ik in één adem mee te moeten in de afgrond", schrijft ze.

Het Openbaar Ministerie wil niet inhoudelijk reageren op het vermeende kroongetuigenaanbod en andere beweringen in het boek van Weski. "Het OM zal haar zaak en persoonlijke omstandigheden niet in de media bespreken", schrijft het OM in een reactie. "Deze komen aan de orde wanneer de strafzaak kan worden behandeld."

Een datum is nog niet bekend. Volgens het OM heeft behandeling van de zaak vertraging opgelopen. "Het OM wilde het strafdossier vorig jaar aan de rechtbank voorleggen. Door de verdediging worden bij de rechtbank Rotterdam meerdere formele procedures gevoerd."