Eindelijk thuisrace voor F1-coureur Zhou: 'Best grappig, nog nooit in Shanghai gereden'

Ondanks het ontbreken van een Chinese grand prix de afgelopen jaren, ziet Zhou dat de sport zich in zijn land heeft ontwikkeld.

"De nieuwe generatie coureurs zet flinke stappen. Er zijn veel meer talenten die de weg afleggen die ik bewandeld heb door te gaan karten in Europa. Toen ik begon, zag je dat nog niet veel."

Eindelijk een landgenoot

Voor Chinese rijders die willen doorbreken in de autosport, geldt min of meer hetzelfde als voor Japanners. RB-coureur Yuki Tsunoda gaf in Suzuka aan dat Europa de plek is om je in de kijker te rijden bij de teams. Geen makkelijke stap, mede door taal- en cultuurverschillen.

Zhou hoopt de weg geplaveid te hebben voor zijn landgenoten. "Ik denk dat mijn stoeltje in de Formule 1 een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de autosportcultuur in China."

"Een eigen grand prix met ook nog eens een Chinese coureur op de grid, dat betekent echt iets. Eindelijk kunnen de toeschouwers een landgenoot in actie zien."