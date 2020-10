Woods is sterkste van kopgroep vol grote namen en wint in Vuelta - NOS

Na een spervuur aan aanvallen is het Michael Woods gelukt om de zevende etappe in de Vuelta te winnen. Hij bleef in een boeiende finale Omar Fraile en Alejandro Valverde voor.

De top van het klassement bleef ongewijzigd. Richard Carapaz blijft de leider.

De wielerdag begon met positief nieuws: alle 684 testen van renners en stafleden waren negatief. De organisatie kreeg een compliment van Robert Gesink. "Dit is een van de betere bubbels die ik heb meegemaakt", zei hij voorafgaand aan de etappe.