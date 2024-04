Halve marathon Peking neemt prijzen af van atleten na ophef over finish

Geen medaille, geen trofee en geen prijzengeld. De atleten die zondag bij de halve marathon van Peking op het podium stonden, moeten al hun prijzen inleveren van de organisatie. Dat gebeurt nadat lopers uit Kenia en Ethiopië de Chinees He Jie opzettelijk lieten winnen.

De opmerkelijke beelden gingen deze week de wereld over. De Chinese hardloper He Jie, die de marathon op de Aziatische Spelen won en nationaal recordhouder is, werd vlak voor de finish opzichtig voorgelaten door twee Kenianen en een Ethiopiër. De Chinees kon zo als eerste de finishlijn passeren.

Illy Mnangat, een van de twee Kenianen die betrokken was bij de opvallende finish, erkende in eerste instantie dat hij He Jie liet winnen. "Ik deed dat omdat hij mijn vriend is", zei hij tegen de BBC. Later kwam Mnangat daarop terug en zei hij tempomaker te zijn geweest voor de Chinees.