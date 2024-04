Kinderen verwekt met sperma dat Belgische student doneerde voor onderzoek

In België zijn minstens twee kinderen verwekt met het sperma dat een man tijdens zijn studententijd doneerde voor wetenschappelijk onderzoek. Een fertiliteitsarts en docent aan de Vrije Universiteit Brussel die het onderzoek begeleidde maakte misbruik van de zaaddonaties, meldt de organisatie VZW Donorkinderen.

Het misbruik kwam aan het licht nadat een 45-jarige man zich had geregistreerd bij databank MyHeritage, omdat hij op zoek was naar zijn biologische vader. Toen zijn biologische vader (71) gevonden werd zocht hij contact, maar de man reageerde in eerste instantie niet op het verzoek.

Uiteindelijk lukt het VZW Donorkinderen wel om contact te krijgen met de vader. Hij bleek nooit toestemming te hebben gegeven voor het verwekken van kinderen met zijn sperma. Wel herkende hij in de papieren de naam van de verantwoordelijk arts.

Wekelijks sperma

VZW Donorkinderen vertelt aan VRT Nieuws dat de donor bang is dat er met zijn zaad nog veel meer kinderen zijn verwekt. De man doneerde vijf jaar lang wekelijks sperma. "Dat hij nu moet vaststellen dat tegen zijn wil en zonder enige kennisgave mensen met zijn sperma werden verwekt, is voor hem ontzettend moeilijk om te aanvaarden", aldus Steph Raeymaekers van VZW Donorkinderen.

VZW Donorkinderen roept op tot een grootschalig onderzoek uit angst dat dit ook bij andere studenten is gebeurd.

Drieling verwekt

De inmiddels overleden docent en fertiliteitsarts gaf aan de universiteit les in verloskunde, maar had ook zijn eigen praktijk.

VZW Donorkinderen zegt dat hij een van de pioniers was op het gebied van donorinseminatie, maar dat hij ook eerder in opspraak was gekomen. Zo had hij een drieling verwekt door het sperma van twee mannen te gebruiken.

Raeymaekers vertelt aan VRT Nieuws dat donorconceptie destijds nog erg nieuw was. "Dit verhaal past in die revolutionaire tijdgeest: 'Alles kan, dus laten we alles proberen.'"

Pas in 2007 werd een wet over donorconceptie geïntroduceerd in België. Daarvoor was er weinig regelgeving voor artsen.