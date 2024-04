Camera's gaan tellen hoeveel vogels slachtoffer worden van windmolens op zee

Energiebedrijf Vattenfall gaat met camera's laten onderzoeken hoeveel vogels doodgaan doordat ze op zee tegen windmolens vliegen. Daarmee hoopt het bedrijf beter in beeld te krijgen hoe vaak dat gebeurt en wanneer, zodat windmolens op de juiste momenten vrijwel kunnen worden stilgezet. Nu wordt dat besluit nog genomen aan de hand van voorspellingen met een model.

Elk voor- en najaar trekken er op sommige nachten wel miljoenen vogels over de Noordzee. Hoeveel van die vogels dan tegen een turbine aanvliegen en doodgaan is niet duidelijk. Er zijn schattingen op basis van theoretische modellen, maar er zijn weinig feitelijke waarnemingen om die voorspellingen mee te controleren. De kadavers vallen namelijk in zee en drijven weg.

Het energiebedrijf hoopt met zestien infraroodcamera's wel tellingen te kunnen uitvoeren. Die worden komende zomer geplaatst op een van de turbines van windpark Hollandse Kust Zuid, dat op de Noordzee ligt op ongeveer 18 kilometer van de kust van Den Haag. De slimme camera's worden zo geplaatst dat ze alle hoeken van de turbine vastleggen, zodat het aantal vogelslachtoffers 24 uur per dag bijgehouden kan worden.