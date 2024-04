Iran handhaaft hoofddoekplicht strenger: 'Verontrustende beelden'

De hoofddoekplicht voor vrouwen in Iran wordt strenger gehandhaafd. Op sociale media worden de laatste dagen video's geplaatst waarin te zien is dat de politie hardhandig optreedt tegen vrouwen die zich niet aan de kledingvoorschriften houden.

Vorige week kondigde de Iraanse politie aan harder op te treden tegen vrouwen die op straat geen hoofddoek dragen. Op beelden is bijvoorbeeld te zien dat een vrouw hardhandig een busje in wordt getrokken. Iran-deskundige Peyman Jafari noemt die beelden verontrustend.

In het NOS Radio 1 Journaal zei hij vanmorgen dat de strengere aanpak voor onrust zorgt in Iran in alle lagen van de bevolking. "Zelfs onder conservatieven en religieuzen zijn er zorgen over de timing. Zij vinden dat het land deze problemen niet moeten veroorzaken nu het in conflict is met Israël. Andere Iraniërs vinden het belachelijk dat de overheid de repressie weer een stapje opvoert op straat."

Maandenlange protesten

In september 2022 ontstonden grote protesten in het land na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij droeg haar hoofddoek volgens de zedenpolitie niet op de juiste manier en werd met veel geweld opgepakt. Ze raakte in coma en overleed in het ziekenhuis.

Daarop volgden grote protesten. Iraniërs eisten vrijheid en het vertrek van het regime. De protestgolf werd gesteund tot ver buiten het land. Wereldwijd knipten vrouwen een stuk haar af en deelden video's daarvan online. Hoofddoeken belandden op brandstapels.