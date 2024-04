Schiphol koopt weer boerderijen op voor meer stikstofruimte

Opnieuw koopt Schiphol stikstofrechten op. Ditmaal gaat het om twee boeren in Zuid-Holland, meldt de Volkskrant. Hiermee hoopt Schiphol te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een natuurvergunning voor Rotterdam The Hague Airport, onderdeel van Schiphol Group.

Rotterdam The Hague Airport bevestigt het bericht. "De boerderijen blijven bestaan, maar in afgeslankte vorm", zegt de woordvoerder. Volgens de luchthaven blijft het bij deze twee boeren.

In 2022 werd al stikstofruimte van boeren opgekocht om luchthaven Schiphol zelf aan een natuurvergunning te kunnen helpen. Als reactie daarop eiste de Tweede Kamer dat het opkopen van stikstofrechten ten behoeve van de luchtvaart en snelwegen zou stoppen.

Het verdelen van de stikstofrechten ligt maatschappelijk gevoelig. Boeren moeten hun bedrijven verkleinen of verkopen om aan de stikstofnormen te voldoen. Ook zijn verschillende woningbouwprojecten stil komen te liggen omdat er in dat gebied al te veel stikstof werd uitgestoten.

'Immoreel'

Actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) probeert al jaren vermindering van de stikstofuitstoot af te dwingen via rechtszaken. Volgens voorzitter Johan Vollenbroek begeeft Schiphol zich op juridisch glad ijs en is het een teken van zwakte dat Schiphol op deze manier aan de juiste vergunningen moet komen: "Kennelijk zit de procedure voor een natuurvergunning muurvast."

Verder noemt Vollenbroek het een "immorele manier van werken". MOB verwijst naar de commissie-Remkes die aandrong op 50 procent reductie van de stikstofuitstoot. "Waar blijft nou de luchtvaart? Die levert voor geen meter. Ik kan best wel snappen dat die boeren hier boos over worden. Dit is niet fair." MOB zegt ook deze gang van zaken bij de rechter aan te gaan vechten.

De woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport kan zich niet vinden in de kritiek: "Wij hebben de opdracht om een natuurvergunning te verzorgen. We willen aan de eisen voldoen en volgen gewoon het normale proces van vergunningsaanvraag."

Dat de vergunningsaanvraag vast zou zitten, ontkent Rotterdam The Hague Airport. Het opkopen zou moeten worden gezien als een extra zekerheidje: "Als het niet nodig blijkt te zijn, komen de stikstofrechten in handen van de overheid."