Koningsspelen gaan vandaag op deel basisscholen niet door vanwege slecht weer

Een deel van de Koningsspelen die vandaag al plaats zouden vinden, is afgelast vanwege het slechte weer. Het is volgens scholen te nat en te koud.

Dat geldt bijvoorbeeld voor zeven basisscholen met in totaal 1200 kinderen in Boxtel, schrijft Omroep Brabant. "De velden zijn nu al nat en drassig", zegt Ghislaine de Brouwer, directeur van Brede Scholen Boxtel die daar de Koningsspelen organiseert.

De festiviteiten naar binnen halen, was geen optie. "Op zo'n korte termijn kun je geen programma binnen meer regelen. Je kunt de kinderen ook niet buiten laten sporten. Naast de regenval, wordt het ook maar 8 graden", zegt De Brouwer.

6000 basisscholen doen mee

De Koningsspelen worden sinds 2013 georganiseerd. Inmiddels doen ruim 6000 basisscholen mee met de jaarlijkse sportdag die op de laatste vrijdag voor Koningsdag plaatsvindt. Omdat scholen de keuze hebben om de meivakantie een week eerder te laten beginnen, vindt een deel van de Koningsspelen vandaag al plaats. Volgens de organisatie gaat het om zo'n 15 procent van alle deelnemende scholen.

De organisatoren in de gemeente Loon op Zand geven aan dat veiligheid en plezier vooropstaan en dat het moeilijk wordt met deze weersverwachtingen. In Hilvarenbeek vinden ze het ook jammer dat de Koningsspelen niet doorgaan. "Het weer kunnen we helaas niet regelen", schrijft de organisatie op Facebook.

Geen alternatieve datum

Ook in Apeldoorn gaan de Koningsspelen niet door op een aantal basisscholen, meldt de lokale omroep. Dat geldt ook voor scholen in Eindhoven en Veenendaal. Omdat de kinderen op die scholen na vandaag vakantie hebben, is er geen alternatieve datum mogelijk.

De overkoepelende organisatie van de Koningsspelen weet niet hoeveel spelen er vandaag niet doorgaan. "Scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen worden vormgegeven, dus wij hebben geen zicht op hoeveel scholen ze afgelast hebben. Gelukkig horen we van veel scholen dat zij de sportieve activiteiten vandaag naar binnen verplaatsen", aldus de organisatie.

De Koningsspelen op 26 april gaan wel door. De weersverwachting voor volgende week is vooralsnog goed.