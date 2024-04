Al voor release levert nieuw album Taylor Swift records én commotie op

Fans van Taylor Swift zaten vanochtend al vroeg klaar. Het album, The tortured poets department, kwam officieel online om 06.00 uur Nederlandse tijd. Officieel, want de dag ervoor was er eigenlijk ook al een glimp van de nieuwe nummers op te vangen.

Draaien of niet?

Het album lekte namelijk vroegtijdig uit. Op sociale media ging een link rond naar een aantal bestanden waarop de nieuwe nummers van Swift al te horen waren.

Op Nederlandse radiostations werd daarom gisteren de discussie gevoerd of er al iets van het nieuwe album gedraaid moest worden. DJ Barend van Deelen van NPO 3FM vroeg het in zijn middagshow aan zijn luisteraars, die in meerderheid besloten om de nummers niet te laten horen.

Zijn Qmusic-collega Domien Verschuuren ging wel overstag, en draaide in de middag de nieuwste single van het album, die Swift heeft gemaakt met Post Malone. Dat kwam hem op veel kritiek van fans te staan. "Respectloos en walgelijk", was een van de commentaren op sociale media.

"Zeker bij Taylor is het idee dat je het wil luisteren op een manier zoals zij het heeft bedoeld", zei een fan erover vanochtend op NPO Radio 2. "Dus vandaag, om 06.00 uur 's ochtends."