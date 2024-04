Aangifte tegen Russische militairen om dood RTL-cameraman Storimans

De weduwe van RTL-cameraman Stan Storimans doet samen met zijn collega Jeroen Akkermans aangifte tegen zes Russische militairen. Uit onderzoek zou blijken dat zij in 2008 verantwoordelijk waren voor de raketaanval waarbij de Nederlander en elf Georgiërs om het leven kwamen.

De 39-jarige Storimans was destijds met Akkermans in de grotendeels verlaten Georgische stad Gori om verslag te doen van de korte oorlog tussen Georgië en buurland Rusland. Toen een clusterbom insloeg op een plein was Storimans op slag dood, Akkermans raakte zelf gewond.

Akkermans noemt het pijnlijk dat er nog altijd niemand verantwoordelijk is gehouden voor het incident, ondanks procedures bij het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. "Na bijna zestien jaar raakt ons geduld op en voelen we ons verplicht om zelf deze stap te zetten."

'Schat aan bewijs'

Samen met een groep internationale onderzoekers heeft Akkermans uitgezocht wat er precies gebeurd is die dag. Hij spreekt van een schat aan video-, foto- en forensisch bewijs. Zo blijkt uit serienummers op brokstukken dat het ging om een Russische Iskander-raket, is berekend dat die van Russische bodem moet zijn afgevuurd en heeft hij een document in handen dat beschrijft welke eenheden en militairen betrokken waren.

Op basis van die informatie is nu aangifte gedaan tegen de chauffeur van de raketinstallatie, enkele hogere officieren en hun commandanten. "Ze liegen erover en proberen er al die jaren mee weg te komen", reageert Akkermans bij RTL. "Maar ik wil nog steeds dat er gerechtigheid komt. Voor Stan en al die anderen."