Apple haalt WhatsApp uit Chinese App Store op last van Peking

Techbedrijf Apple verwijdert WhatsApp en Threads uit de Chinese App Store. Dat meldt het bedrijf aan persbureau Reuters.

Apple verwijdert de apps op last van de Chinese overheid, omdat ze een gevaar zouden vormen voor de nationale veiligheid.

De apps zijn onderdeel van moederbedrijf Meta. Andere apps van Meta, zoals Instagram en Facebook, blijven vooralsnog wel beschikbaar. In China wordt de app WeChat het meest gebruikt, mede omdat andere internationaal populaire sociale media verboden zijn in het land.

Mogelijk is de maatregel een antwoord op een discussie die in de Amerikaanse politiek speelt. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden denkt na over een verbod op TikTok, de populaire socialemedia-app in Chinese handen. TikTok zou te veel data verzamelen van de gebruikers.