Omwonenden De Kuip kunnen straks niet meer gratis meegenieten van concerten

Dat er vanaf 2026 geen concerten meer worden gehouden in De Kuip in Rotterdam, is niet voor alle bewoners van de naastgelegen wijk Sportdorp een verademing. Sommigen zagen de voordelen wel in van de 'gratis' concerten: "Je hebt geen kaartje nodig als je hier woont", zegt een bewoner tegen Rijnmond.

Deze week werd bekend dat de gemeente woningen wil bouwen in de buurt van De Kuip en dat gaat een stuk makkelijker als er geen rekening moet worden gehouden met geluid van concerten. Stadion Feijenoord krijgt ter compensatie van de gemeente een miljoenenbedrag.

De Kuip kreeg in de jaren 70 ook de functie van poptempel. De grootste sterren ter wereld traden er op, van Bruce Springsteen tot Madonna.

Een buurtbewoner die al jarenlang uitkijkt op het stadion, vindt het leuk dat hij kan meeluisteren met de concerten. "Vroeger had je goede bands zoals Pink Floyd, The Rolling Stones. We hebben zelfs nog het Los Vast Kuipspektakel gehad, maar dat is wel heel lang geleden. Je kan hier wel het een en ander meemaken. Rammstein is ook geweest, nou die kon je hier héél goed horen. Wat dat betreft zitten we hier wel prima."

Parkeeroverlast

Maar het verdwijnen van de concerten heeft ook voordelen, bijvoorbeeld als de muziek niet je smaak is. "De Nederlandstalige concerten waren minder. Daar mis ik helemaal niks aan", zegt hij. Ook de parkeeroverlast zal hij niet missen. "De concerten zijn meestal doordeweeks, dus dan kom je uit je werk en moet je zoeken naar een plekje."

Het veld in het stadion is volgens de wijkbewoner ook beter af. "Na zo'n concert zag het er toch minder goed uit dan hoe het er nu bij ligt."

Meebewegen in de tuin

Een andere buurtbewoonster vindt het jammer dat de concerten verdwijnen. "Zoveel last heb ik er niet van, en ik zit er wel van te genieten als ik in de tuin zit. Het ligt eraan wat voor muziek het is, maar dan zit je wel een beetje mee te bewegen."

Weer een andere inwoner van Sportdorp zegt dat de concerten sfeer geven in de wijk. "Ik heb Rammstein gehoord, dat was de laatste die wel aanwezig was. Volgens mij heb ik ooit The Rolling Stones gehoord, maar dat is al lang geleden. Van mij mogen ze terug, maar wat kun je eraan doen?"