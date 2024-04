Kattenbelletje van Michelangelo geveild voor 200.000 dollar

Een notitie met één enkel woord van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo is in New York geveild voor 201.600 dollar, zo'n 190.000 euro. Dat is veel meer dan de waarde die veilinghuis Christie's er van tevoren aan toegekend had: tussen de 6000 en 8000 dollar.

Het briefje van 4 bij 6 centimeter was waarschijnlijk een bestelling van de kunstenaar bij zijn marmerleverancier. Er is een blok op getekend met het Italiaanse woord 'simile', oftewel soortgelijk. Blijkbaar zocht Michelangelo dus het juiste stuk steen, mogelijk bedoeld voor zijn werk aan de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan.

Hoewel het slechts om één gekrabbeld woord en een vluchtige schets gaat, is Christie's ervan overtuigd dat het briefje echt van Michelangelo afkomstig is. Dat blijkt uit een bijgevoegde brief van een nazaat van de kunstenaar, die het in 1836 als aandenken aan zijn "roemrijke voorvader" opstuurde naar de Brit John Browning, de latere gouverneur van Hongkong.

Biedingsstrijd

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) geldt als schilder, beeldhouwer en architect als een van de voornaamste kunstenaars uit de renaissance. Naast zijn wereldberoemde plafond in de Sixtijnse Kapel is hij bijvoorbeeld bekend van beeldhouwwerken als de David en de Piëta.

Volgens Christie's ontstond er voor dit losse papiertje een felle biedingsstrijd tussen geïnteresseerden, mogelijk ingegeven door het feit dat slechts een handjevol werken van de Italiaanse meester in private handen is. Wie de uiteindelijk koper was, is niet bekendgemaakt.