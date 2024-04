Stroll sneller dan Verstappen tijdens training in China, brandje zorgt voor oponthoud

Lance Stroll heeft verrassend de snelste tijd neergezet bij de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van China. De coureur van Aston Martin was meer dan drie tienden sneller dan Oscar Piastri en Max Verstappen.

In 2019 zoefden de coureurs voor het laatst over het circuit van Shanghai. Daarna werd er mede door de coronacrisis vijf jaar lang geen rondje gereden in China door de Formule 1-coureurs, maar dit weekend is de race weer helemaal terug.