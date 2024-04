Brandjes en regen in China, Verstappen vierde in chaotische sprintkwalificatie

Brandjes naast het circuit van Shanghai hebben na de eerste vrije training ook de sprintkwalificatie verstoord. Volgens de wedstrijdleiding ontstonden de brandjes door vonken die van de auto's af in het gras vlogen.

Max Verstappen start de sprintrace van morgen vanaf de vierde plek. Lando Norris, Lewis Hamilton en Fernando Alonso waren sneller. Zij gingen in de beslissende sessie het best om met de flinke regenval. Vanochtend was Lance Stroll verrassend de snelste in de training, Verstappen reed toen de derde tijd.

Coureurs klaagden in aanloop naar de sprintkwalificatie massaal over het feit dat er in China gesprint zou worden. Het was mede door de coronacrisis vijf jaar geleden dat de F1 voor het laatst in China was neergestreken. Tijd om na de vijf jaar van absentie aan de baan te wennen, was er door de sprintrace bijna niet.

Sterke Verstappen en Zhou

In het uur voor de sprintkwalificatie werd er veel naar boven gekeken, want er werden buien verwacht. In het begin van de sessie was de baan nog tamelijk droog.

Verstappen plaatste zich zonder moeite voor Q2 en herstelde zich dus snel van zijn ietwat moeizame vrije training. Kort voor het einde van de eerste sessie laaide een brandje op, waarna de auto's van de baan moesten.