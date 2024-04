Van 't Wout schaatste maanden met afgescheurde enkelband: 'Vertrouwen ging snel omlaag'

Toen shorttracker Jens van 't Wout in december tijdens een wereldbekerwedstrijd in Seoul de boarding in werd gereden, had hij niet verwacht er in april nog steeds last van te hebben. De botkneuzing zou gauw weer voorbij zijn, de verrekte enkelbanden zouden ook wel weer vlot genezen.

Maar het liep anders, vertelt de 22-jarige Van 't Wout in zijn woonkamer vanuit een ziekenhuisbed. Het been volledig gestrekt, blauw gips om de enkel. Hoe hij de afgelopen maanden het best kan samenvatten? "Een series of unfortunate events".