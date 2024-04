Hoe De Kuip het strijdtoneel van de bekerfinale werd: 'Inmiddels een traditie'

Het was tekenend voor hoe er in die periode met het bekertoernooi werd omgegaan. "Veel spelers hoor je vaak zeggen: het is de beker maar. Daar moeten we vanaf. Daarom zou het goed zijn als een sponsor het cuptoernooi wil adopteren", legde PSV-doelman Hans van Breukelen destijds in NRC de vinger op de zere plek.

Toenmalig KNVB-bestuurder Jan Huijbregts zag na de finale van 1989 al dat het anders moest. "Ik was vorige week bij de Cup Final op Wembley, dat is toch een heel ander gebeuren. Om de een of andere reden lukt het ons niet om van het bekertoernooi een traditie van te maken."

'Stoffige' bekercompetitie

Huijbregts nam maatregelen en diende in hetzelfde jaar bij toenmalig burgermeester Bram Peeper van Rotterdam het verzoek in om van De Kuip, in die tijd al een toonaangevend stadion en vaker gastheer van het bekertoernooi, de vaste locatie van de bekerfinale te maken. Peeper gaf begin 1990 zijn ja-woord en een traditie was geboren.

Het duurde tot 1995 voordat het bekertoernooi een sponsornaam kreeg. Een biermerk. "Zij maakten van de 'stoffige' bekercompetitie een heus merk", beschreef sportmarketeer Bob van Oosterhout in 2021 dat succes.