Wekdienst 19/04: Groningenveld sluit definitief • Aftrap verkiezingen India

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De wet die de gaswinning in het Groningenveld definitief stopt, wordt vandaag symbolisch ondertekend. Dat gebeurt op de plek waar 65 jaar geleden voor het eerst gas werd gevonden.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen komen bijeen op Capri in Italië. Ze praten over onder meer de Russische invasie in Oekraïne en de situatie in de Gazastrook.

India houdt vanaf vandaag zes weken lang parlementsverkiezingen. De inwoners van het land kunnen in zeven fases, verschillend per regio, naar de stembus. De uitslag wordt bekendgemaakt op 4 juni.

De NAVO-Oekraïne-raad komt bijeen om de luchtafweer in Oekraïne te bespreken. Verschillende defensieministers, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en NAVO-chef Jens Stoltenberg zijn aanwezig.

Wat heb je gemist?

Israël heeft een aanval uitgevoerd op een locatie in Iran, zeggen Amerikaanse functionarissen tegen verschillende media. In de vroege ochtend was Iran nog weinig mededeelzaam over wat er precies is gebeurd.

Het zou volgens Iraanse bronnen gaan om een droneaanval. Iraanse staatsmedia zeggen dat drie drones boven Isfahan door het luchtverdedigingssysteem zijn neergehaald. Hierbij wordt overigens niet gezegd dat de drones uit Israël afkomstig zijn.

Anders nieuws uit de nacht:

Extra maatregelen bij Nationale Herdenking op de Dam dit jaar: omdat er rekening wordt gehouden met protestacties en verstoringen mogen er nog maar 10.000 mensen op het plein, de helft van het normale aantal, en wordt iedereen gefouilleerd.

VS spreekt veto uit tegen Palestijns lidmaatschap VN: volgens de VS voldoen de Palestijnse autoriteiten niet aan de criteria voor een lidmaatschap, daarom blijven ze voorlopig waarnemer, geen volwaardig lid.

Resten van uitgestorven megaslang gevonden in mijn in India: het dier woog vermoedelijk zo'n duizend kilo en had een lengte van 11 tot 15 meter.

En dan nog even dit:

Vier jaar geleden zag Venezuela er heel anders uit, maar tegenwoordig is alles er te koop als je geld hebt. Vooral met dollars, hoewel deze munteenheid nooit officieel werd ingevoerd. Met de economie van het Zuid-Amerikaanse land gaat het namelijk weer beter. Correspondent Nina Jurna legt uit hoe dat komt.