Stemmen jongeren in India opnieuw op premier Modi?

Meer dan 65 procent van de Indiërs is jonger dan 35 jaar. Zo'n 130 miljoen jongeren tussen de 18 en 22 jaar mogen voor het eerst stemmen. Zowel de BJP, de partij van premier Modi, als de belangrijke oppositiepartijen beloven banen voor hen te creëren.

Modi deed dat trouwens ook al in zijn campagnes van 2014 en 2019. Maar de afgelopen tien jaar is de werkloosheid in India, ondanks stabiele economische groei en een afname van extreme armoede, nauwelijks afgenomen.

De officiële cijfers verschillen van die van onafhankelijke denktanks, maar duidelijk is dat de werkloosheid onder hoogopgeleide jongeren het hoogst is. Onder lager opgeleide mensen stijgt het percentage zzp'ers, het aantal mensen in loondienst of werkend voor een dagloon neemt af.

Het aantal zzp'ers bedraagt nu meer dan de helft van de werkende mensen. Zij zijn officieel niet werkloos, maar dat zij allemaal zelfstandig zijn geeft aan dat er niet genoeg alternatieven zijn. Het gaat meestal om laagbetaald en onzeker werk, bijvoorbeeld straatverkopers en kleine pachtboeren.

Overheidsbanen

Vanwege het gebrek aan kansen en lage lonen in de private sector is er voor talloze jongeren slechts één optie om uit een onzeker en arm bestaan te ontsnappen: een overheidsbaan. Die zijn echter op alle niveaus schaars en gewild. Om een voorbeeld te noemen: op 67.000 vacatures voor nieuwe politieagenten in de deelstaat Uttar Pradesh kwamen in februari bijna 5 miljoen sollicitanten af.

Om hun kansen te vergroten studeren miljoenen jongeren in speciale bijlesinstituten voor de examens van zulke overheidsbanen. Sommigen proberen het jarenlang, omdat ze geen andere opties zien.

De stad Prayagraj in Uttar Pradesh is een plek waar jongeren van het platteland zich vestigen voor zulke bijlesinstituten. Zij worden gemotiveerd door hun dromen. Sommigen zijn diep teleurgesteld in de regering-Modi. Anderen steunen de premier nog steeds, ook al vrezen ze dat hun eigen droom in rook zal opgaan.