'Israëlische raketaanval op locatie in Iran'

Israël heeft een raketaanval uitgevoerd op een locatie in Iran. Dat heeft een Amerikaanse functionaris bevestigd tegenover ABC News.

Bronnen melden aan het officiële persbureau van de Iraanse regering, Fars, dat er drie explosies waren gehoord bij een luchtmachtbasis in de Iraanse stad Isfahan. Of die explosies het gevolg zijn van de Israëlische aanval is niet bevestigd. Luchtverdedigingssystemen in Isfahan zijn ingezet tegen "een object waarvan werd vermoed dat het een drone was", melden de bronnen aan Fars.

Persbureau Reuters noemt Isfahan een strategisch belangrijke stad waar verschillende militaire onderzoeks- en ontwikkelingslocaties gevestigd zijn. Iraanse staatsmedia meldden dat vluchten boven verschillende steden zijn opgeschort.

Israël had al eerder aangekondigd wraak te nemen op de raket- en drone-aanval van Iran op Israël vorig weekend. Daarbij vuurde Iran honderden drones en raketten af, die volgens de Israëlische autoriteiten bijna allemaal uit de lucht gehaald werden voordat ze schade konden aanrichten op de grond. Het was voor het eerst dat Iran openlijk zijn aartsvijand aanviel.