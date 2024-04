Extra maatregelen bij Nationale Herdenking op de Dam dit jaar

De Amsterdamse driehoek en het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) extra maatregelen aangekondigd voor de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei.

Aanleiding is de toegenomen spanning in de maatschappij en een grote actiebereidheid, zegt burgemeester Halsema. "Ik ga ervan uit dat het gerespecteerd zal worden. Voor alle Nederlanders is de Nationale Herdenking van grote symbolische betekenis en ik ga ervan uit dat niemand het in zijn hoofd zal halen dat te verstoren."

Omdat de politie en de NCTV aanwijzingen hebben dat er een kans is op spontane protestacties en verstoringen, zullen er zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen worden genomen.

Lege Dam

Zo wordt het aantal mensen dat bij de herdenking aanwezig zal zijn gehalveerd. Waar er in de regel 20.000 mensen de Nationale Herdenking kunnen bijwonen, zullen dat er dit jaar 10.000 zijn.

Ook worden de bezoekers van tevoren gefouilleerd, onder meer op vlaggen, vlaggenstokken en geluidsversterkende apparatuur. De Amsterdamse driehoek beseft wel dat die maatregelen geen garanties zullen geven op een herdenking zonder verstoringen.

Halsema: "De enige manier waarop je een herdenking zonder verstoringen kan garanderen is een lege Dam. Maar dat wil het Nationaal Comité niet en wij ook niet."

Waardig herdenken

Als er iets gebeurt zal de politie snel optreden en er alles aan doen om de herdenking waardig door te laten gaan, aldus de burgemeester. Ze benadrukt dat de situatie wat terreurdreiging betreft niet is veranderd. "We zien geen grotere bedreiging dan andere jaren."

De voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Wim van de Donk, denkt niet dat de verschillende maatregelen de herdenking een ander gevoel zullen meegeven. "Tienduizend mensen is toch nog heel veel en het moment is op zichzelf al heel indrukwekkend, dus ik denk dat dat wel mee zal vallen. De herdenking zelf zal er niet anders uit gaan zien, die blijft zoals het is."

"Laten we waardig herdenken. Laten we het niet gebruiken om te protesteren tegen welke gruwel dan ook. Dit is het moment dat we de Tweede Wereldoorlog herdenken. De mensen die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. Laten we dat respecteren", luidt de oproep van Halsema.