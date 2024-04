Resten van uitgestorven megaslang gevonden in mijn in India

Een slang die langer is dan een stadsbus en 1000 kilo weegt. Het is moeilijk voor te stellen, maar de vondst van fossiele resten van wervels in India zouden erop kunnen wijzen dat zo'n slang echt geleefd heeft, zeggen onderzoekers.

Stukken van de ruggengraat van de slang werden ontdekt in een mijn in de West-Indiase deelstaat Gujarat. De onderzoekers vergeleken meer dan twintig fossiele wervels met skeletten van levende slangen om de vermoedeliijke grootte in te schatten.

Zijn lengte wordt geschat op 11 tot 15 meter. De grootste slang die nu nog bestaat is de Aziatische netpython met een lengte van 10 meter. De nieuw ontdekte kolos leefde 47 miljoen jaar geleden in de moerassige bossen van West-India, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De onderzoekers hebben de slang de naam Vasuki indicus gegeven, naar de mythische slangenkoning Vasuki, die als een ketting om de nek van de hindoegod Shiva gewikkeld zit.

Echt snel moet de slang niet geweest zijn, zegt onderzoeker Debajit Datta tegen persbureau AP. "Door zijn grote omvang was Vasuki een langzaam bewegend hinderlaagroofdier die zijn prooi zou ving door verstikking", zegt Datta.

Krokodillen

De Vasuki is vergelijkbaar met een andere grote slang die ooit leefde in wat nu Colombia is en ongeveer 13 meter lang kon worden, de zogenoemde Titanoboa. Beide uitgestorven slangen leefden in het Cenozoïcum, dat begon nadat het dinosaurustijdperk 66 miljoen jaar geleden eindigde.

De onderzoekers zijn niet zeker over wat er op het menu stond van Vasuki, maar gelet op zijn omvang zouden dat bijvoorbeeld krokodilachtigen geweest kunnen zijn. Andere fossielen in het gebied waar de resten van de slang zijn gevonden, waren van krokodilachtigen en schildpadden, maar ook vissen en twee primitieve walvissen.