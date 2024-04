Juryleden geselecteerd voor zwijggeldzaak Trump

Er zijn twaalf juryleden geselecteerd in het zwijggeldproces rond de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.

In de jury zitten onder anderen een software-ontwikkelaar, een leraar Engels, een logopedist, twee advocaten, een bankier en een gepensioneerde vermogensbeheerder, werd bekendgemaakt. Hun identiteit werd niet gedeeld, maar de rechter droeg de media donderdag wel op voorzichtig te zijn met het onthullen van informatie over de juryleden.

De rechter deed dat nadat een geselecteerd jurylid op eigen verzoek was ontslagen toen persoonlijke details over haar publiekelijk bekend waren geworden.

De 77-jarige Trump staat in deze strafzaak - in totaal lopen er vier tegen hem - terecht voor het betalen van zwijggeld aan ex-pornoactrice Stormy Daniels. De twaalf juryleden moeten zich buigen over de vraag of Trump 130.000 dollar heeft betaald aan Daniels om zo een seksschandaal te willen voorkomen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016, die door Trump werden gewonnen.

Toen Daniels voor de verkiezingen details over de affaire naar buiten wilde brengen, zou Trump haar via zijn advocaat en vertrouweling Michael Cohen zwijggeld hebben betaald. Die betalingen zouden in de boekhouding zijn weggeschreven als juridische kosten, wat zou neerkomen op valsheid in geschrifte. Ook was mogelijk sprake van het aanwenden van campagnegeld voor de betalingen.

IJskoude rechtszaal

Trump klaagde dat hij de hele dag in een rechtszaal in Manhattan moest zitten, meldt CNN. Hij zou door het land moeten reizen om campagne te voeren voor de presidentsverkiezingen in 2024, zei hij. "Ik zou in New Hampshire moeten zijn, ik zou in Georgia moeten zijn, ik zou in North en South Carolina moeten zijn. Maar ik ben hier de hele dag geweest voor een heel oneerlijk proces", zei hij toen hij de rechtszaal verliet.

De president van de Verenigde Staten van 2017 tot 2021 had ook knipsels van talloze "mediaverhalen" bij zich. Daarin zouden juridische experts allemaal zeggen: "Dit is geen zaak, de zaak is belachelijk", aldus Trump.

Daarnaast mopperde Trump ook over hoe koud het in de rechtszaal was. "Ik zit hier nu al dagen, van 's ochtends tot 's avonds laat, in die ijskoude kamer, ijskoud. Iedereen was daarbinnen aan het bevriezen."

Uitspraak voor verkiezingen

Als aangetoond kan worden dat Trump valsheid in geschrifte heeft gepleegd om de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden, is dat een strafbaar feit. Hij kan in dat geval maximaal vier jaar gevangenisstraf krijgen. De zwijggeldzaak is de allereerste strafzaak tegen een voormalig president in de Amerikaanse geschiedenis.

Verwacht wordt dat de rechtszaak zes tot acht weken duurt. Dat betekent dat de jury ruim voor de presidentsverkiezingen met een uitspraak zal komen en de rechter een eventuele straf zal opleggen.