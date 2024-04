VS spreekt veto uit tegen Palestijns lidmaatschap VN

De Verenigde Staten hebben hun veto gebruikt bij de stemming in de VN-Veiligheidsraad over een Palestijns lidmaatschap van de Verenigde Naties.

De stemming in de 15 leden tellende Veiligheidsraad was twaalf stemmen vóór, de Verenigde Staten tegen en twee onthoudingen: van Zwitserland en hetr Verenigd Koninkrijk. Met het vetorecht dat Amerika heeft kan het iedere beslissing blokkeren. Dat geldt ook voor de overige permanente leden van de Veiligheidsraad China, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland.

De VS had al aangekondigd tegen te stemmen omdat het van mening is dat de Palestijnse autoriteiten niet aan de criteria voor een volwaardig lidmaatschap voldoen. Daarnaast wil de VS dat een onafhankelijke Palestijnse staat ontstaat na onderhandelingen met Israël, en niet door druk van de VN.

De Amerikaanse vice-ambassadeur bij de VN Robert Wood zei na de stemming dat de Verenigde Staten uit zijn op "duurzame vrede" in de regio. Die kan volgens de VS alleen woorden bereikt via een tweestatenoplossing met de veiligheidsgarantie van Israël, zei Wood. "Er is geen ander pad dat de veiligheid en toekomst van Israël als democratische Joodse staat garandeert."

Daarnaast zei Wood dat er vragen zijn of de lokale autoriteiten aan de criteria voldoen om als staat te worden beschouwd. "We hebben de Palestijnse Autoriteit al lang opgeroepen om de noodzakelijke hervormingen door te voeren", zei Wood.

Waarnemer

"We wijzen erop dat dat Hamas, een terroristische organisatie, momenteel macht en invloed uitoefent in Gaza en daarmee een integraal onderdeel is van de staat die in deze resolutie wordt beoogd," besloot de Amerikaanse VN-ambassadeur.

Palestina heeft sinds 2012 de status van waarnemer bij de VN en is geen lidstaat. Van alle 193 VN-lidstaten hebben er 140 de Palestijnse staat eenzijdig erkend.