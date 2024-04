Nieuwe exploitant van vakantieparken Peter Gillis bekend

De 41-jarige Matthijs Stevens uit Den Bosch gaat de exploitatie van de Nederlandse vakantieparken van Peter Gillis overnemen. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de regionale omroep is Stevens oud-medewerker van een advocatenkantoor dat Gillis bijstaat in een rechtszaak tussen hem en zijn ex-vriendin.

Vorige week meldde Gillis dat hij het beheer van de negen Nederlandse vakantieparken van de Oostappen Groep overdraagt aan een nieuwe uitbater. De ondernemer en televisiepersoonlijkheid raakte de horecavergunning op een aantal parken kwijt en een exploitatievergunning voor het park Prinsenmeer in Ommel werd ingetrokken door de gemeente Asten, waar Ommel onder valt. Volgens Gillis waren de ingetrokken vergunningen een van de redenen dat hij is opgestapt.

De gemeente Asten liet eerder weten dat een nieuwe exploitant de vergunningstrajecten opnieuw moet doorlopen. Bij een aanvraag van een vergunning wordt een Bibob-onderzoek gedaan, waarbij bijvoorbeeld gemeenten de mogelijkheid hebben om de achtergrond van bedrijven en ondernemers te screenen. Dat gebeurt om fraude tegen te gaan. Ook Stevens zal die toetsing moeten doorstaan.

Criminele doeleinden

Gillis, die ook bekend is van de televisieserie Massa is Kassa, raakte met zijn onderneming verschillende keren in opspraak. Zo moest vakantiepark Prinsenmeer per direct dicht.

De vergunningen voor het park werden eind vorig jaar ingetrokken, omdat de gemeente Asten het vermoeden heeft dat Gillis het park gebruikt voor criminele doeleinden. Ook woonden er permanent mensen op het park, terwijl dat niet is toegestaan. Een jaar eerder kwam uit controles naar voren dat er brandgevaar is op het park.

Verder is de ondernemer vervolgd voor belastingfraude en heeft hij tonnen aan dwangsommen gekregen van verschillende gemeenten waar zijn vakantieparken staan. Volgens de Raad van State heeft hij onder meer in de gemeenten Peel en Maas, Terneuzen en Loon op Zand de afspraken over huisvesting van buitenlandse werknemers aan zijn laars gelapt.