Atalanta knikkert Liverpool uit Europa League, Frimpong scoort voor Leverkusen

In het Gewiss-stadion kwamen vier Oranje-internationals in actie: Teun Koopmeiners en Marten de Roon bij Atalanta, Virgil van Dijk en Cody Gakpo bij Liverpool. Daarnaast zaten er ook nog wat Nederlanders op de bank: Mitchel Bakker, Hans Hateboer (Atalanta) en Ryan Gravenberch (Liverpool).

Zware klus

Liverpool wachtte een zware klus in Bergamo: de 3-0 nederlaag wegpoetsen. Maar Jürgen Klopp zei vooraf al dat het nog zeker niet beslist was na de heenwedstrijd en met die instelling gingen de Engelsen de wedstrijd ook in.

Het was na twee minuten even schrikken voor Liverpool toen captain Van Dijk aangaf dat hij een behandeling nodig had, vanwege een pijnlijke vinger. De Nederlandse aanvoerder van de ploeg kon na een korte behandeling echter gewoon weer terug het veld in en kon in de zevende minuut al juichen.